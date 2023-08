Frankreich: Mit Verhüllungs-Verbot schielt ein Minister aufs Präsidentenamt

Machtkämpfe

Nicht zuletzt stahl Attal mit seinem Vorpreschen am Sonntag ausgerechnet Innenminister Gérald Darmanin die Schau, der am selben Tag eine Großveranstaltung in seiner nordfranzösischen Hochburg Tourcoing organisierte. Der innenpolitische Hardliner Darmanin macht keinen Hehl aus seinem Ehrgeiz, bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2027 Macron zu beerben. Dieser darf laut Verfassung nicht ein drittes Mal in Folge antreten. Doch es gibt im Mitte-Rechts-Lager auch andere Aspiranten auf das höchste Amt Frankreichs – darunter der redegewandte Attal, den Macron in seiner ersten Regierungszeit zum Sprecher gemacht hatte.

Rascher Aufstieg

Während Darmanin auf seine bescheidene Herkunft setzt, um Nähe zur einfachen Bevölkerung herzustellen, hat Attal wie viele Politiker in Frankreich eine elitäre Ausbildungslaufbahn vorzuweisen. Nach dem Abitur an der noblen Pariser Privatschule École Alscacienne studierte er an der Eliteuniversität Sciences Po, stieg direkt im Anschluss in die Politik ein, wurde mit nur 23 Jahren Berater der sozialistischen Gesundheitsministerin Marisol Touraine, mit 28 Staatssekretär, mit 33 Minister.

Gemeinsam mit seinem Lebensgefährten Stéphane Séjourné, der Chef der Regierungspartei Renaissance ist und als EU-Abgeordneter die Renew-Gruppe im Europaparlament leitet, bildet er ein mächtiges politisches Paar. Noch erscheint der Zeitpunkt zu früh, um offen in den Ring im Kampf um Macrons Nachfolge einzusteigen. Doch dass er es schafft, von sich reden zu machen, hat Gabriel Attal nun gezeigt. Es war wohl nicht das letzte Mal.