Linksregierung streitet über Roma-Migranten

Die Situation der aus Rumänien und Bulgarien einwandernden Roma in Frankreich beschäftigt seit Wochen die französische Öffentlichkeit und hat zuletzt zu schweren Spannungen innerhalb der Linksregierung geführt. Es handelt sich um eine verhältnismäßig kleine Personengruppe – Schätzungen sprechen von rund 20.000 – aber ihre Lebensumstände sorgen örtlich für Spannungen mit Anrainern. Das hat wiederum die politische Debatte über dieses Thema im Vorfeld der landesweiten französischen Kommunalwahlen, im kommenden März, angeheizt.

Die Roma aus Osteuropa siedeln in annähernd 400 behelfsmäßig errichteten Lagern in Baulücken, auf Industriebrachen und leeren Grundstücken an Ortsrändern. Häufig gibt es weder Strom, noch Fließwasser, noch sanitäre Anlagen. Einige übernachten auch auf Gehsteigen im Zentrum von Paris. In einzelnen Fällen sorgen Kommunen oder Solidaritätskomitees für Hilfsmaßnahmen, etwa die Hälfte der Kinder wird in öffentlichen Schulen unterrichtet. Mehrere linke Stadtverwaltungen haben Roma-Familien in provisorischen Wohnanlagen aus Containern untergebracht, wo sie diese Migranten intensiv betreuen. Mehr ist kaum möglich, wo doch in Frankreich über eine Million Menschen seit Jahren auf der Warteliste für eine Sozialwohnung stehen.

Jene Stadtverwaltungen, die Roma betreuen, konnten diesen Jobs als Saisonarbeiter in der Landwirtschaft, bei Reinigungsfirmen, im Gastgewerbe und auf dem Bau verschaffen – meistens zur größten Zufriedenheit ihrer Arbeitgeber. Davon unberührt bleibt aber die Situation der Mehrheit der Roma in den Elendssiedlungen, die, um zu überleben, Blumen anbieten, Mülleimer durchsuchen, Unrat unter freiem Himmel entsorgen, insistierend betteln und auch Diebstähle begehen. In einigen Fällen kam es zu Konflikten mit der Nachbarschaft – meistens Sozialbau-Siedlungen, in denen Familien mit Migrationshintergrund bereits unter prekären Bedingungen leiden. Es gab auch schon gewaltsame Vertreibungen von Roma durch Jugendliche aus dem Migrantenmilieu.