Le Pen schmälert konservativen Erfolg

Überall dort also, wo die Partei von Marine Le Pen am Sonntag die Zehn-Prozent Marke übersprungen hat, wird nächsten Sonntag ein Dreikampf zwischen dem linken Regierungslager, der konservativ-liberalen Opposition und eben der FN stattfinden. Wobei die Aufsplitterung der Oppositionswähler die Aussicht der Linksbündnisse erhöht, eine – relative – Stimmenmehrheit zu erlangen.

UMP-Chef Copé hat am Sonntag bekräftigt, dass für ihn eine Allianz mit der FN "selbstverständlich in keinem Fall in Frage kommt". Allerdings gibt es einzelne Gemeinden, namentlich in Südwestfrankreich, wo UMP-Lokalpolitiker sich auf Wahlabsprachen mit der FN eingelassen haben. Vertreter der Linksregierung haben ihrerseits beteuert, sie würden alles daran setzten, die Wahl eines FN-Bürgermeisters zu verhindern. In Wirklichkeit gibt es aber auch bei den Sozialisten Ortspolitiker, die nicht bereit sind, auf ihre Kandidatur zugunsten eines bürgerlichen Politikers zu verzichten, um einen Sieg der Rechten zu verhindern.

Sozialisten, Grüne und KP (und auch bürgerliche Zentrumspolitiker) hielten sich bisher überwiegend an das Prinzip des "republikanischen Abwehrdamms" gegen die FN: demnach verzichteten sie im zweiten Wahlgang auf eine eigene Kandidatur zugunsten eines bürgerlichen Kandidaten dort, wo ansonsten die FN voraussichtlich gewonnen hätte. Aber dieses Prinzip wird inzwischen auch von SP-Politikern nicht mehr überall automatisch angewandt. Drei Gründe werden von linken Politikern ins Treffen geführt: stellenweise werfen sie ihren konservativen Rivalen vor, diese würden sich in ihrem Kurs kaum von der FN unterscheiden, ja sogar weiter rechts stehen. Verzichtet die Linke auf eine eigene Kandidatur im zweiten Wahlgang, ist sie im jeweiligen Gemeinderat auch nicht mehr als Opposition vertreten. Und dann könnte erst recht der Eindruck entstehen, die FN wäre die einzige alternative Kraft, Sozialisten und Konservative würden bloß miteinander packeln.