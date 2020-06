Jugendaufstand in der Nähe von Versailles

In der darauf folgenden Nacht versuchten rund 200 Halbwüchsige und junge Männer das örtliche Kommissariat zu stürmen, Autos gingen in Flammen auf. Ein Jugendlicher verlor ein Auge durch einen Flashball der Polizei. Die Jugendlichen hatten ihrerseits in Mörser umgewandelte Feuerwerkskörper eingesetzt. In den anschließenden Nächten wiederholten sich Zusammenstöße, aber in wesentlich geringerem Ausmaß, nachdem Einheiten der Ordnungstruppe CRS in Trappes Stellung bezogen hatten und ein Polizeihubschrauber über den Siedlungen kreiste. Innenminister Manuel Valls, der am Montag dem Kommissariat in Trappes einen Solidaritätsbesuch abstattete, erklärte von Anfang an, er vertraue der Version der Polizisten. Er werde für die „Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung“ sorgen, die Gewalttaten seien „durch nichts zu rechtfertigen“.

Trotzdem beschuldigten bürgerliche Oppositionspolitiker all sofort die sozialistische Staatsführung, durch ihren „laxe Haltung“ und „Gutgläubigkeit“ die „religiös-gemeinschaftlichen Spannungen und Kriminalität zu begünstigen“. Umgekehrt klagen Sprecher der Vororte-Jugend, die Linksregierung und namentlich Innenminister Valls, hätten entgegen ursprünglichen Versprechen, nichts unternommen, um die andauernden, demütigenden und oft mit Beschimpfungen einhergehenden Kontrollen durch die Polizei durch klarere gesetzliche Richtlinien einzudämmen. Außerdem werfen sie Valls vor, er habe nach kürzlichen Attacken – vermutlich durch rechte Schläger – gegen muslimische Kopftuch-Trägerinnen in einem Pariser Vorort, nur mit Verzug und halbherzig reagiert.