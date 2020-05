In Moscheen wird für bedrohte Christen gebetet

In der Berichterstattung der französischen Medien jagt ein Drama das andere: Soeben erst war es einer muslimischen Mutter mit Hilfe der französischen Behörden gelungen, ihrer 23 Monate jungen Tochter, die ihr Ex-Mann nach Syrien entführt hatte, in der Türkei wieder Habhaft zu werden und in einer französischen Militärmaschine heimzubringen. Aber jetzt ringen wieder muslimische Eltern um die Heimholung von drei Kleinkindern (aus zwei verschiedenen, geschiedenen Ehen), die von ihrem Vater beziehungsweise Stiefvater, einem vom Katholizismus zum Islam konvertierten Franzosen, vermutlich in ein Dschihadistenlager in Syrien entführt worden sind.

Bei den potentiellen Dschihadisten handelt es sich überwiegend um junge beziehungsweise sehr junge Personen, von denen sich ein Teil an der Schnittstelle zwischen Jugendkriminalität und radikalem, sektenartigem Islam („ Salafismus“) bewegt. Das trifft auch oft auf die frisch zum Islam konvertierten Jugendlichen zu. Die eingangs erwähnten muslimischen Würdenträger haben wenig bis keinen Einfluss auf dieses junge Milieu. Die jetzige Initiative der religiösen Persönlichkeiten kann aber trotzdem die Mehrheit der traditionell-muslimischen Familien in Frankreich darin bestärken, sich gegen den Radikalismus zu wappnen und in eigenständiger Weise zu definieren.

Dabei geht es um die Zukunft des Islams innerhalb der säkularen französischen Republik. Es ist wohl auch kein Zufall, dass Persönlichkeiten wie der Rektor der Pariser Groß-Moschee, Dalil Boubakeur, sich schon zuvor an religionsübergreifenden Zusammenkünften und Erklärungen gegen judenfeindliche Vorfälle in Frankreich beteiligt hatten.