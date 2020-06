Hollande ernennt "rechten" Sozialisten zum Premier

Valls ist eine Art Sonderfall in der französischen SP, nicht aber unter den Persönlichkeiten, die in großen europäischen Linksparteien zuletzt hochkamen: so ähnelt er in Stil und Kurs dem italienischen Premier Matteo Renzi oder dem vormaligen britischen Premier Tony Blair.

Der 52 jährige gebürtige Spanier, der erst 1982 die französische Staatsbürgerschaft annahm, ist ein deklarierter Repräsentant jener Strömung in der französischen SP, die sich als "moderne Linke" versteht, und die von den traditionelleren Kräften als "rechter" Flügel gerade noch in der Partei akzeptiert wird. In ihrer Praxis sind die französischen Sozialisten kaum von den sozialdemokratischen Parteien Europas zu unterscheiden, aber Valls fiel als eine Art Tabubrecher auf, als er beispielsweise den demokratischen US-Präsidenten Bill Clinton und die "New Labour"-Politik, also den Kurs von Tony Blair, lobte.

Das führte dazu, dass der vorhergehende bürgerliche Präsident Nicolas Sarkozy nach dessen Amtsantritt 2007 dem SP-Politiker Valls einen Ministerposten vorschlug. Valls lehnte ab, aber in einigen Belangen teilte er Sarkozys Positionen: so kritisierte er die von einer vormaligen Linksregierung eingeführte 35-Stundenwoche und warnte vor einer "Wirtschaft der Sozialhilfen-Empfänger", die zu Lasten der "individuellen Verantwortung" ginge.

2011 bewarb er sich bei den innerparteilichen Vorwahlen für die Ernennung des SP-Präsidentschaftskandidaten mit einem klaren Bekenntnis zum Defizit-Abbau in Frankreich gemäß den EU-Richtlinien. Er kam aber nur auf sechs Prozent. Daraufhin schloss er sich Hollande an und wurde der allgegenwärtige, schroff auftretende und gefürchtete Leiter seiner Kampagne für die Präsidentenwahlen 2012.