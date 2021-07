Erste Stolpersteine für Emmanuel Macron

French Minister of Territorial Cohesion Richard Ferrand delivers a speech during a campaign meeting for the 90 La Republique en Marche (REM) party candidates in the Ile-de-France region for the upcoming legislative elections, on May 23, 2017, in Aubervilliers, near Paris. / AFP PHOTO / GEOFFROY VAN DER HASSELT

© Bild: APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT