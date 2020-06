Das Fiasko des Monsieur Hollande

Tatsächlich wagte sich die sozialistische Regierung zuletzt an ein Tabu. Die bisherige einheitliche Kinderbeihilfe wird nunmehr sozial gestaffelt: Ab einem Familieneinkommen von monatlich 6000 Euro wird sie halbiert. Die Maßnahme sorgte nicht nur für einen Aufschrei der Empörung bei konservativen Familien-Verbänden, auch der linke Gewerkschaftsbund CGT verurteilte den "Anschlag auf das Gleichheitsprinzip der Sozialversicherten" in Frankreich.

So ergeht es der Staatsführung um Präsident François Hollande bei so ziemlich allen Schritten, die sie setzt. In der Halbzeit seines Mandats kann sich Hollande auf niemanden mehr stützen. Mit einem verworrenen wirtschaftspolitischen Kurs und widersprüchlichen Ankündigungen hat Hollande seit Amtsantritt im Mai 2012 der Reihe nach einen überwiegenden Teil der Unternehmer und Besserverdiener, anschließend die Mehrheit der Arbeitnehmer und traditionellen Linkswähler und schließlich auch die allermeisten Kommentatoren, inklusive der ihm ursprünglich wohlgesonnenen linksliberalen Medien, gegen sich aufgebracht.

Die anfänglichen Steuererhöhungen für Spitzenverdiener und Unternehmer haben die Abwanderung von Firmengründern und Investoren beflügelt. Eine spätere steuerpolitische Umkehr zugunsten der Wirtschaftstreibenden reichte bisher nicht, um die Flautenstimmung im Unternehmermilieu zu überwinden, vergrämte aber wiederum die Arbeitnehmerverbände.