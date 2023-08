Frankreich: Bildungsminister will Tragen von Abayas an Schulen unterbinden

Frankreich will das Tragen von Abayas in der Schule unterbinden. "Man wird keine Abaya mehr tragen können", sagte Bildungsminister Gabriel Attal am Sonntagabend im Sender TF1. Das erscheine ihm notwendig und gerecht. Abayas sind lange und luftige Übergewänder und gelten als traditionelles islamisches Kleidungsstück. In Frankreich war zuletzt eine Debatte darüber entfacht, ob die Gewänder eindeutig religiös sind und deshalb in der Schule verboten werden sollten.

