Befreiungsschlag von Marine Le Pen gegen Vater

Der bald 87-jährige Jean-Marie Le Pen wird sich wohl bis zu seinem letzten Atemzug in seiner unverkennbar verschrobenen und hysterischen Manier in Szene setzen. Nachdem ihm die Führung des „ Front National“ ( FN) am Montag die Parteimitgliedschaft vorläufig aberkannte, ortete Jean-Marie Le Pen nicht nur „Felonie“ (Treuebruch gegenüber einem Feudalherren), sondern auch gegen ihn gerichtete Mordpläne. Sollte man eines Tages seine „Leiche finden“, so sei man vorgewarnt: „Um einen Selbstmord kann es sich nicht handeln.“

Dass ihn seine Tochter Marine, der er 2011 den Parteivorsitz vererbt hatte, politisch zur Strecke bringt, sorgt auch für ein pittoreskes Familiendrama: „Ich wünsche, dass Marine Le Pen mir meinen Namen zurückgibt“, tobte der Stammhalter des Le-Pen-Klans und lieferte auch gleich die Gebrauchsanleitung: „Sie kann ja entweder ihren Galan heiraten, oder, warum nicht, Monsieur Philippot.“ Zum Verständnis: Nach zwei geschiedenen Ehen lebt Marine Le Pen in freier Partnerschaft mit dem FN-Vizechef Louis Aliot. Monsieur Philippot ist ihr maßgeblichster Berater. Aber (und da liegt die Heimtücke des Spruchs von Jean-Marie Le Pen) Florian Philippot ist auch als Homosexueller bekannt, nachdem ein Klatschblatt einen „romantischen Wien-Trip“ mit seinem Lebenspartner enthüllte.

Zugleich sprach der fast 87-Jährige seiner Tochter die Eignung ab, französische Staatspräsidentin zu werden.

Theoretisch könnte der jetzige Befreiungsschlag von Marine Le Pen gegen ihren Vater für sie zu Buche schlagen: Indem sie sich von ihm lossagte, nachdem er neuerlich den Holocaust in einem Interview zu verniedlichen suchte, versucht sie sich als vergleichsweise unbelastete Nationalistin zu profilieren.