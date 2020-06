Aus Sarkozys Affären wird Schlamassel für Hollande

Konzert oder Politkundgebung? Wohl beides. Die Frau von Nicolas Sarkozy und Chanson-Sängerin, Carla Bruni, die am Dienstag im vollbesetzten Pariser Saal „ Olympia“ auftrat, teilte den Jubel des Publikums mit ihrem Mann, der in der ersten Reihe Platz genommen hatte. Der bürgerliche Ex-Staatschef, der an seinem politischen Comeback feilt, ohne es offen zu deklarieren, benützt die landesweite Konzerttournee von Carla, um seine Popularität zu demonstrieren. Das äußert sich in besonders starkem Applaus für Carlas Song „Mon Raymond“, eine verschlüsselte Ode auf Sarkozy („Mein Raymond ist eine Wucht“). Danach gibt es Gelächter für das Spottlied „Der Pinguin“, das auf SP-Präsident Francois Hollande gemünzt ist („Du schaust besorgt drein, Pinguin, Du bist entlarvt“).