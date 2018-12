Frankeich: 100.000 Polizisten gegen „Gelbwesten“

Heute, Samstag, ist vermutlich der Tag, der über die politische Zukunft Frankreichs entscheidet. Ein Teil der „ Gelbwesten“, die seit vier Wochen immer wieder Autobahnen, Einkaufszentren und Treibstoffdepots blockieren, werden neuerlich in Paris aufmarschieren. Museen und Eiffelturm bleiben geschlossen. Geschäfte, Restaurants und Hotels haben sich verbarrikadiert. Die Stadtverwaltung ließ Bodengitter, lockere Pflastersteine und Baustellenmaterial, also alles was als Wurfgeschoss dienen könnte, entfernen.

Insgesamt sind in Frankreich rund hunderttausend Polizisten und Gendarmen im Einsatz. In Paris sind es 8000, darunter mobile Trupps. Am vergangenen Samstag hatten nur halb so viel Beamte nicht gereicht, um Verwüstungen, Brandlegungen und Plünderungen zu verhindern, zu denen es bei der Demo der „ Gelbwesten“ gekommen war. Ultra-linke und ultra-rechte Grüppchen hatten eine Rolle gespielt, auch Jugendliche aus den Vororten hatten mitgemischt.