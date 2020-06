FPÖ schmiedet rechten Block

Seinen ersten Auftritt in Brüssel hatte Harald Vilimsky, FPÖ-Spitzenkandidat bei der EU-Wahl, gleich vor vollem Haus: In einem bis auf den letzten Platz gefüllten Pressesaal im EU-Parlament präsentierte sich die "Kerngruppe" ( Vilimsky) der geplanten neuen Rechtsfraktion, an der die Freiheitlichen seit Monaten mit ihren Partnern arbeiten.

Gesicht und unumstrittener Star des Rechtsblocks ist Marine Le Pen, Chefin des Front National, der am Sonntag mit 25 Prozent der Stimmen Platz eins in Frankreich erringen konnte. An ihrer Seite: Vilimsky, Geert Wilders von der niederländischen Freiheitspartei, dazu Vertreter des belgischen Vlaams Belang und der italienischen Lega Nord.