Fortschritte im Gas-Streit Israel-Libanon

Die Drohungen waren laut und scharf, wieder einmal gingen die rhetorischen Wogen zwischen Beirut und Jerusalem hoch. Die schiitische Hisbollah drohte gar damit, Raketen auf israelische Gasplattformen zu feuern. Denn Israel beansprucht libanesisches Seegebiet, in dem große Gas- und Ölvorkommen liegen könnten: Als 2010 das sogenannte Leviathan-Gasfeld an der levantinischen Küste entdeckt worden war, sorgte das in beiden Ländern für Begeisterung. Es dürfte sich um eines der größten Gasfelder der Welt handeln.