FN-Parteitag: Strache als Ehrengast bei Le Pen

Zwei ausländische Gäste wurden auf dem Parteitag des "Front National" in Lyon besonders gefeiert: der Vizepräsident der russischen Duma, Andrei Issaiew, und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache.

Wie anno dazumal, als die Kremlherren noch brüderliche Beziehungen mit ihren einstigen Verbündeten, den französischen Kommunisten, unterhielten, schmetterte Issaiev die Anrede "Liebe Genossen" in den Saal. Danach wetterte er gegen die "unbekannten Beamten der EU", die als "Hampelmänner der USA" wirken würden. Den scharfen anti-US- und anti-EU-Tonfall hatte Marine Le Pen vorgegeben: "Unser Europa reicht vom Atlantik zum Ural, und nicht von Washington bis Brüssel". Eine "neue Kooperation zwischen den Nationen" sei nötig.

Diese "neue Kooperation" scheint schon Gestalt anzunehmen. Jüngste Geldflüsse aus Moskau zum FN erinnern ebenfalls an die einstige Unterstützung des Kremls für linientreue kommunistische Parteien. So steht fest, dass der FN von der " First Czech-Russian Bank" mit Sitz in Moskau einen 9 Millionen Euro-Kredit erhalten hat.

Außerdem hat FN-Ehrenpräsident Jean-Marie Le Pen zwei Millionen von einer zypriotischen Firma überwiesen bekommen, die sich im Besitz eines Ex-KGB-Funktionärs befindet, wie das Online-Magazin Mediapart enthüllte. Laut Mediapart soll es sich dabei um einen Teil eines Gesamtkredits von 40 Millionen Euro handeln.

Strache ergänzte, die EU habe sich gegenüber Russland benommen, als "wäre sie längst der 51. amerikanische Bundesstaat". Den meisten Applaus erhielt er, als er erklärte: "Wer weiß, vielleicht darf ich in einigen Jahren als österreichischer Bundeskanzler die französische Präsidentin Marine Le Pen im Elysee-Palast besuchen und sie umgekehrt am Ballhausplatz willkommen heißen." Die illustre Gästerunde schloss ein bulgarischer Nationalist mit den Worten: "Nicht Conchita Wurst kann das Symbol Europas sein, sondern Jeanne d" Arc."