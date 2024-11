Medizinischer Notfall im Flugzeug: Ursula von der Leyen leistete Erste Hilfe

Von der Leyen habe demnach keine Sekunde gezögert und sei dem Patienten zu Hilfe geeilt. Den Vorfall bestätigte später auch die stellvertretende Chefsprecherin der EU-Kommission, Arianna Podesta: "Die Präsidentin leistete dem Passagier in Not Hilfe, bis wir landeten und medizinisches Personal die Versorgung übernahm."

Keine Angaben zum Gesundheitszustand

Dass ausgerechnet Von der Leyen zur Hilfe kam, ist dabei keine große Überraschung. Die Kommissionspräsidentin kann auf einen langen Werdegang im Gesundheitswesen zurückblicken. So schloss die 66-Jährige ihr Medizinstudium an der Medizinischen Hochschule Hannover ab. Nach ihrer Promotion zum Dr. med. 1991 machte sie 2001 noch einen "Master of Public Health". Gearbeitet hat die Kommissionspräsidentin unter anderem als Assistenzärztin in einer Frauenklinik. Angaben zum Gesundheitszustand der betroffenen Person wurden von Swiss aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine gemacht.