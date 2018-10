Flüchtlingszahlen sinken, aber "die Menschen werden verkauft"

Knapp 100.000 Flüchtlinge und Migranten sind heuer über das Mittelmeer nach Europa gekommen - so wenige wie seit Jahren nicht mehr. Doch an den Gründen, warum Menschen überhaupt in die seeuntauglichen Boote steigen, hat sich nichts geändert. Kaum jemand kennt die Migrations-Situation im Mittelmeer besser als Vincent Cochetel. Der UNHCR-Sondergesandte für die Zentral- und Westmittelmeerroute im KURIER-Interview.



KURIER: Heuer sind um 40 Prozent weniger Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa gekommen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wie beurteilen Sie die Situation?

Vincent Cochetel: Die sinkenden Zahlen in Europa ändern nichts an der Lage in Libyen. Wenn die Menschen nicht mehr nach Italien können, pressen die Menschenhändler den Gewinn aus ihrem „Investment“ woanders heraus. Das Gefangenensystem ist Teil des Geschäftsmodells in Libyen. Das heißt, die Menschen werden verkauft an Bauunternehmen oder an die Landwirtschaft, Frauen werden in die Prostitution gezwungen. Das ist eine unerwünschte Folge davon, dass weniger Menschen in die Boote steigen können. So lange es keinen politischen Fortschritt in Libyen gibt, kann man in Libyen auf der humanitären Seite keine Wunder erwarten.



Wie viele Schiffe von Nicht-Regierungsorganisationen ( NGO) sind derzeit im Mittelmeer unterwegs, um Menschen aus Seenot zu retten?

Eines. Das bedeutet, man hat weniger Rettungs-und Suchkapazitäten, denn manche NGOS hatte auch Flugzeuge, um Schiffbrüchige zu suchen. Man hat auch weniger Zeugen, die sehen, was die libysche Küstenwache an den sechs Anlandeplätzen macht. Man sieht die Zurückgebrachten ein paar Stunden lang an der Küste, an den Sammelpunkten. Dort erhalten sie Essen und Decken, aber dann kommen Busse und bringen sie in Gefangenenlager, die von anderen Behörden verwaltet werden. Skrupellose Unternehmer machen mit diesen Leuten Geld. Wir versuchen, die Menschen, die am verwundbarsten sind, aus diesen Gefangenenlagern herauszuholen und sie nach Niger zu evakuieren. Aber wir als UNHCR dürfen nur drei Lager pro Woche besuchen, wir können nie alle besichtigen.