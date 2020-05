EU berät Neuverteilung von Flüchtlingen

Italien

Ja, sagt ParlamentspräsidentMartin Schulz in der Bild -Zeitung: „Es ist eine Schande, dass diemit dem Flüchtlingsstrom ausso lange allein gelassen hat.“ Man müsse angesichts der Flüchtlingsströme nachüber eine gerechtere Verteilung der Lasten nachdenken. In diese Richtung stößt auch der deutsche EU-Kommissar: „Die Frage ist, oballeine in der Lage ist, diese Außengrenze kompetent, aber auch menschengerecht zu sichern und zu handeln – oder ob es eines Mechanismusses für die Verteilung von Flüchtlingen bedarf.“

In der Praxis würde das nicht weniger als eine 180-Grad-Wende in der EU-Flüchtlingspolitik bedeuten.

Denn Grenzschutz ist in der EU Sache der Nationalstaaten. Hilfe aus Brüssel gibt es nur, wenn die Länder sie anfordern: So hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex in den vergangenen Jahren beispielsweise Griechenland dabei geholfen, seine Außengrenze zur Türkei besser zu sichern. Auch in Lampedusa war Frontex schon im Einsatz.

In der Asyl-Politik gibt es zwar gemeinsame Regeln – aber auch die gehen eher zulasten der „äußeren“ EU-Staaten: Geregelt ist, dass Asylverfahren in jenem Land stattfinden müssen, in dem der Asylwerber die Union betritt. EU-Diplomaten halten es für unwahrscheinlich, dass sich an dieser „Dublin II“-Verordnung in absehbarer Zukunft etwas ändern könnte.

Insgesamt lässt sich die EU-Politik gegenüber Flüchtlingen in die Kategorie „Boot voll, Grenzen dicht“ zusammenfassen, wie ein Diplomat sagt: „Getan wird vor allem viel für die Sicherung der Außengrenzen. Und für jene, die diese überwinden, will dann möglichst niemand zuständig sein.“

Dahinter steckt auch die simple Erkenntnis, dass Europa all jene, die hierher wollen, in seine Wohlfahrtsstaaten nicht aufnehmen kann oder will – nüchtern betrachtet wohl beides.