Camp Lipa: Werden hier Flüchtlinge eingesperrt?

Mittlerweile ist die Einrichtung fertig. Bis zu zwölf Personen könnten darin festgehalten werden, allerdings nicht länger als jeweils 72 Stunden. Aber in Betrieb ist sie noch nicht.

Die notwendige gesetzliche Grundlage dafür gibt es in Bosnien-Herzegowina nicht, soll aber nun geschaffen werden.

Es liegt also am bosnischen Parlament das fertigzustellen, was in Wien begonnen hat.