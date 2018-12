Flüchtlinge in Syriens Nachbarländern: „Die Krise wird schlimmer“

Seit fast acht Jahren tobt der Krieg in Syrien, in dem die Regierung in Damaskus zwar weite Teile des Landes zurückerobern konnte, trotzdem gibt es täglich Gefechte. Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) verübt regelmäßig Terroranschläge, und in der Provinz Idlib kommt es immer wieder zu Kämpfen zwischen den oppositionellen Kräften.

Während 6,6 Millionen Syrer innerhalb des Landes auf der Flucht sind, haben 5,6 Millionen Zuflucht in den Nachbarländern gesucht. 1,5 Millionen davon im Libanon, ein Land, das so groß ist wie Tirol. 43 Prozent aller syrischen Kinder im Libanon wachsen ohne Schulbildung auf, da sie für ihre Familien arbeiten gehen müssen – und das für oft nur vier Euro am Tag. „Damit kann man sich im Libanon vielleicht zwei Sandwiches kaufen“, sagt Rita Rhayem, Generaldirektorin der Caritas Libanon, gegenüber dem KURIER.