IS-Aussteigerin in Amsterdam festgenommen

Knapp ein halbes Jahr dauerte Aichas Aufenthalt im " Kalifat" der IS-Kämpfer. Am Donnerstag endete die zum Albtraum gewordene Reise der 19-jährigen Niederländerin mit ihrer Verhaftung auf dem Flughafen in Amsterdam. Vorgeworfen werden dem Mädchen – wie allen aus Syrien und dem Irak heimkehrenden IS-Anhängern – "strafbare Handlungen im Zusammenhang mit terroristischen Verbrechen". Nach Angaben des Nachrichtenportals 1Limburg.nl sitzt Aicha in ihrer Heimatstadt Maastricht in Untersuchungshaft. Die Mutter sei bisher nicht belangt worden.

Zurück konnte Aicha nur, weil ihre Mutter sie gerettet hat. Diese hatte im Oktober einen telefonischen Hilferuf ihrer Tochter aus der syrischen Stadt Rakka erhalten. Darauf flog die Frau aus den Niederlanden sofort in die Türkei, um ihre Tochter zu suchen, durfte aber nicht nach Syrien einreisen. Die niederländische Polizei lehnte jede Hilfe ab. Sie riet der Mutter vielmehr vor einer Reise nach Syrien ab: viel zu gefährlich.

Beim zweiten Rettungsversuch soll sich Aichas Mutter einen Vollschleier übergezogen haben und bis nach Rakka vorgestoßen sein. Zusammen kamen sie an die türkisch-syrische Grenze zurück. Dort wurde das Mädchen in der Vorwoche verhaftet, am Mittwoch erhielten Mutter und Tochter schließlich die Ausreiseerlaubnis.