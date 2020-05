Gepfefferte Gulasch-Diplomatie

Husaren in prächtigen Uniformen vor Budapests Präsidentenpalast, die salutierende Ehrengarde, zwischenstaatliche Freundschaftsbekundungen und ein warmherziger Empfang für Bundespräsident Heinz Fischer in der ungarischen Hauptstadt. Doch alle Gesten der guten Nachbarschaft zwischen Österreich und Ungarn konnten gestern, beim Staatsbesuch Fischers in Budapest, nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein veritables Problem die Beziehungen nachhaltig belastet. "Ich bin besorgt, wenn Wolken am Himmel auftauchen", fand der sonst so vorsichtig-zurückhaltende Fischer deutliche Worte. "Und diese Wolke ist die Bodenfrage."

Dass man dies in Budapest nicht ganz so drastisch sieht, legt allein schon die Übersetzung ins Ungarische nahe: Denn was Ungarns Präsident Janos Ader zu hören bekam, war keine "Wolke" mehr, sondern nur noch ein "Wölkchen". Für Hunderte Österreicher aber sind es eher schwere Gewitterwolken, die sich aufgetürmt haben.

Seit 1. Mai gilt in Ungarn ein neues Bodengesetz. Das setzt nachträglich alle seit 1994 erworbenen Nutzungsrechte an ungarischen Agrarflächen, aber auch Kleingärten außer Kraft. An die 200 Bauern und viele Wochenendhausbesitzer stehen vor dem Aus. Sie haben zwar gegen Bezahlung das Recht erworben, bis zu 99 Jahre lang Grund und Boden zu nutzen und stehen im Grundbuch. Plötzlich aber, sagt die national-konservative Regierung Orban mit dem Motto "ungarischer Boden in ungarische Hand", sollen diese Verträge nichts mehr wert sein. Die bisherigen Nutzer dürfen aus dem Grundbuch gestrichen werden. Im Ernstfall heißt das: Felder weg, Ernte weg, Haus weg, Garten weg. Und zwar ohne jede Entschädigung. Denn nach der Logik der Regierung waren die Verträge illegal.