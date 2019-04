Finnland-Wahl: Höhenflug der Rechtspopulisten im hohen Norden

Den starken Zuwachs in den letzten Wochen vor der Wahl haben „Die Finnen“ (einst „Die wahren Finnen“) vor allem dem Thema aller europäischer Rechtspopulisten zu verdanken: Dem Ausländer-Thema, das Halla-aho mit ruhigem Ton, aber inhaltlicher Schärfe vortrug. Sexualverbrechen von Flüchtlingen nutzte er, um allgemein gegen Nicht-Finnen zu hetzen. Angesichts des Brexit will er die Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU abschaffen und weniger Ausländer nach Finnland lassen, um Verhältnisse wie in Großbritannien zu vermeiden, wie er sagt.

Als zweiten Wahlkampf-Schwerpunkt setzte der studierte Slawist den Klimawandel, den er schon mal von einer anderen Seite betrachtete: „Wir wollen nicht, dass die Köpfe unserer Schulkinder mit Klimahysterie verwirrt werden“, so Halla-aho. Damit setzte er eine Spitze gegen die anderen Parteien, die sich dem Klimaschutz verschrieben haben, vor allem gegen die Sozialdemokraten unter Antti Rinne, der fossile Brennstoffe abschaffen will.