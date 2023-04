Finnlands Superstar Sanna Marin muss um Amt bangen

In Wirtschaftsfragen, dem am meisten diskutierten Thema, schwächelt Marin allerdings laut Experten. Die 37-Jährige vertritt seit Jugendtagen eine sehr linke Politik und hat angekündigt, trotz massiv gestiegener Staatsverschuldung keine Kürzungen bei Sozialausgaben zuzulassen. Stimmen könnte ihr eine Äußerung bei einem Besuch in Kiew kosten: Finnland „könnte“ eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine erwägen, sagte sie – was vielen Finnen zu weit ginge.

Der Spitzenkandidat der Sammlungspartei, Petteri Orpo (53), hat seinen Schwerpunkt auf die Wirtschaft gelegt. Er argumentierte gegen die Ausgaben-Politik der Sozialdemokraten, konnte aber in TV-Konfrontationen im Vergleich nicht überzeugen.