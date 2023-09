Fico oder Simecka? Spannende Richtungswahl in der Slowakei

Simecka: "Jeder Stimmzettel wird zÀhlen"

Bei seiner Stimmabgabe in einer Schule in Bratislava sagte Simecka, er erwarte ein enges Rennen, in dem "jeder Stimmzettel zĂ€hlen wird". Er hoffe, dass "egal welche Regierung aus dieser Wahl hervorgeht, die UnterstĂŒtzung der Ukraine fortgesetzt wird". Der Ausgang der Wahl in dem EU- und Nato-Land gilt auch als entscheidend dafĂŒr, ob die bisherige militĂ€rische Hilfe fĂŒr die Ukraine im Kampf gegen Russland unvermindert fortgesetzt wird. Die Slowakei hat unter anderem MiG-Kampfjets an Kiew geliefert.

Fico wollte vor der Wahl nicht mitteilen, wo er seine Stimme abgeben wĂŒrde. Am Samstag veröffentlichte er dann ein Video im Onlinedienst Facebook, das ihn bei der Stimmabgabe in einem Dorf nordöstlich von Bratislava zeigt. Er wolle eine Slowakei, die nicht von "Amateuren und StĂŒmpern ohne Erfahrung" gefĂŒhrt werde, sagte der Ex-Regierungschef.