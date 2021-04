Festnahmen und Verletzte nach Krawallen in Rom

Sieben Festnahmen und zwei verletzte Polizisten ist die Bilanz der Krawalle, die am Dienstagnachmittag bei einer Demonstration von Geschäfts- und Lokalinhabern vor dem Parlament in Rom ausgebrochen sind. "Io apro" (Ich öffne) lautete der Slogan des Protests, der am Dienstag auch in mehreren anderen italienischen Städten stattfand.

Vor dem Parlament in Rom versammelte sich eine Menschenmenge, die versuchte, den abgeriegelten Platz vor der Abgeordnetenkammer zu erreichen. Die Polizei hinderte die Demonstranten daran. Dabei kam es zu Tumulten, bei denen zwei Ordnungshüter verletzt wurden. Unterstützt wurde der Protest vom Parlamentarier und bekannten Kunstkritiker Vittorio Sgarbi, der seit Monaten im Parlament eine Kampagne gegen die Anti-Covid-Restriktionen der Regierung führt.