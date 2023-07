Nach Festnahme nahe Obamas Haus: Anklage sieht Bezug zu Trump

Im Zuge der Ermittlungen gegen einen Mann, der in der NÀhe des Hauses von Ex-US-PrÀsident Barack Obama festgenommen wurde, stellt die Staatsanwaltschaft eine Verbindung zu einem Beitrag im Netz von dessen Nachfolger Donald Trump her. Der Mann war vergangene Woche in einem Wohnviertel in der US-Hauptstadt Washington aufgegriffen worden - in seinem Auto wurden Waffen und Munition gefunden. Die Staatsanwaltschaft forderte am Mittwoch, Taylor T. bis zu Beginn des Prozesses in Haft zu belassen und schilderte in ihrem Antrag die Ereignisse vor der Festnahme.

