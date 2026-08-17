E-Ferrari: Zuerst verspottet, dann um 40 Millionen versteigert

Von Marieke Rabe Ferraris erster vollelektrischer Wagen mit dem Namen „Luce“ sollte die Marke in eine neue Ära führen. Im Netz sorgte das Elektroauto nach seiner Vorstellung jedoch zunächst für Spott und heftige Kritik, die negativen Kommentare häuften sich. Nun sorgt das umstrittene Fahrzeug für eine ganz andere Schlagzeile: Bei einer Auktion in Kalifornien wurde das erste jemals gebaute Exemplar für unglaubliche 40 Millionen US-Dollar (etwa 34,5 Millionen Euro) versteigert. Laut Ferrari ist das der höchste Preis, der jemals bei einer Auktion für einen Neuwagen bezahlt wurde.

Spott im Netz Kaum war der Ferrari Luce vorgestellt, hob im Internet eine regelrechte Welle aus Ablehnung und Spott an. Vor allem das Design sorgte für Aufsehen. Viele Nutzerinnen und Nutzer fanden, dass der Wagen mit seinen vier Türen, fünf Sitzen und der ungewöhnlich glatten, wuchtigen Form kaum noch wie ein klassischer Ferrari aussähe. Statt des für die Marke typischen markanten und sportlichen Auftretens erinnere der Wagen eher an ein gewöhnliches Elektroauto und entferne sich damit deutlich vom traditionellen Ferrari-Design.

In sozialen Netzwerken verbreiteten sich deshalb rasend schnell Memes und Bildvergleiche, in denen der Ferrari unter anderem mit einem Nissan Leaf, dem Fiat Multipla oder sogar mit einer Apple-Maus, einem Toaster oder einem Staubsauger verglichen wurde. Die Kritik blieb jedoch nicht auf die sozialen Netzwerke beschränkt. Auch an der Börse reagierten Anleger. Nach der Vorstellung des Autos fiel die Ferrari-Aktie zeitweise um 8,4 Prozent. Die anfängliche Skepsis hielt jedoch nicht lange an und die Aktie erholte sich nach dem Einbruch und lag Mitte August sogar schon über ihrem Kurs vor der Präsentation des umstrittenen Luce.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FREMD/Bauer Horst Der Fiat Multipla diente im Netz als Vergleich für das ungewohnte Design des Ferrari Luce.

Besonderes Einzelstück Versteigert wurde allerdings nicht irgendein Ferrari Luce, sondern das allererste Produktionsfahrzeug der neuen Baureihe. Das sogenannte „Chassis 0“ trägt eine eigens dafür angefertigte Plakette und wurde über Ferraris Tailor-Made-Programm individuell gestaltet. Für die Umsetzung arbeitete Ferrari unter anderem mit dem ehemaligen Apple-Chefdesigner Jony Ive und dem australischen Designer Marc Newson zusammen. Gemeinsam mit Ferraris eigenem Designzentrum waren sie an der Gestaltung des Exterieurs und Interieurs beteiligt. Ive war zuvor maßgeblich am Design von Produkten wie dem iPhone, iPod und iMac beteiligt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/FERRARI PRESS OFFICE/HANDOUT Der vollelektrische Ferrari Luce.