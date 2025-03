Wenn Feminismus und Außenpolitik aufeinanderprallen

Toni Haastrup ist Professorin und Inhaberin des Lehrstuhls für Globale Politik an der Universität Manchester. Sie berät Regierungen, Organisationen und Bündnisse, und bietet Einblicke in feministische Politik. Zudem forscht sie zu den Beziehungen zwischen Afrika und der EU und Globaler Sicherheitspolitik. In ihren jüngsten Arbeiten untersucht sie, wie geschlechtsspezifische Praktiken Frieden und Sicherheit weltweit beeinflussen.

Kürzlich trat sie bei einer Podiumsdiskussion in der Diplomatischen Akademie Wien auf, organisiert vom Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC).