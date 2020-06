Feilschen um Waffenruhe, neue Kämpfe statt Gipfel

Ausgerechnet am Wochenende waren die Kämpfe in der Ostukraine heftig aufgeflammt. Kiew macht Moskau dafür verantwortlich. "Bewaffnete Provokationen" der Separatisten hätten nach dem Eintreffen neuer russischer Hilfskonvois, an deren humanitärer Zielrichtung die ukrainische Führung maßgeblich zweifelt, erheblich zugenommen.

Und die Spannungen eskalieren auch an anderen Fronten. Montag, kurz bevor sich in Berlin die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine trafen, wurde bekannt, dass Moskau von Kiew die vorzeitige Rückzahlung der ersten Tranche eines Darlehens verlangen will. Mit dem Kredit hatte Putin seinem damaligen ukrainischen Amtskollegen Viktor Janukowitsch 2013 veranlasst, ein Assoziierungsabkommen mit Europa auf Eis zu legen. Der Kredit, so Russlands Finanzminister Anton Siluanow jetzt, sei unter Auflagen vergeben worden, die Kiew nicht erfülle. Gemeint war vor allem eine Schuldenobergrenze von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Kritische Beobachter indes glauben an ein politisches Druckmittel, mit dem Kiew zu Kompromissen in der Ostukraine gezwungen werden soll. Es geht zwar "nur" um drei Milliarden Dollar. Doch auch diese Summe könnte die permanent klamme Ukraine definitiv in den Staatsbankrott treiben.

Russische Medien befürchten zudem, durch die Terroranschläge vergangene Woche in Paris hätten sich die Prioritäten Europas verschoben, deren Führungsmächte – Deutschland und Frankreich – hätten jetzt erst mal andere Probleme, die Ukraine sei ihnen momentan nicht mehr ganz so wichtig.