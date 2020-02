FDP-Lindner über AfD: "Wir sind nicht ihr Steigbügelhalter zur Macht"

Alexander Gauland ( AfD) hatte zuvor die Bezeichnung "neues bürgerliches Lager" für AfD, CDU und FDP bemüht, was Lindner vehement von sich wies. Die AfD aber vertrete ein "Denken völkischer Überlegenheitsfantasien", sie versuche sich in Thüringen in "Anknüpfung an den Nationalsozialismus".

Die AfD werde nie Teil eines bürgerlichen Lagers sein, so der Liberalen-Chef.