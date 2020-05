Faymann: "Wo ein Wille ist, gibt es eine Chance"

Das Treffen der Euro-Finanzminister heute, Donnerstag, ist planmäßig das letzte, bevor in knapp zwei Wochen das Hilfsprogramm für Griechenland ausläuft. Doch in Brüssel rechnet kaum noch jemand damit, dass es in dieser Sitzung der Eurogruppe eine Einigung über einen Reformplan geben wird, auf Basis dessen Athen die ausständigen 7,2 Milliarden aus dem Hilfspaket abrufen kann.

"Die Chance, dass wir uns am Donnerstag einigen, ist sehr klein", sagte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem am Mittwoch.

Aus Sicht der Eurozone liegt der Ball "eindeutig bei den Griechen", von denen man sich aber keine Bewegung erhofft – jedenfalls noch nicht jetzt. Ohne neue Vorschläge aus Athen könne es aber keine Einigung geben.

Denn, so heißt es in Brüssel, die Geldgeber könnten sich kaum noch weiterbewegen: "Im Vergleich zu jenem Abkommen von Ende Februar, mit dem das griechische Hilfsprogramm um vier Monate verlängert wurde", sagt ein hochrangiger EU-Beamter, "haben sich die Geldgeber schon enorm bewegt, und zwar so weit, dass ich nicht sicher bin, ob das überhaupt noch gut ist."