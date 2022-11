Fast Hundertjähriger Ex-Regierungschef tritt in Malaysien zur Wahl an

Vor der Neuwahl in Malaysia zeichnet sich ein enges Rennen zwischen den drei großen politischen Koalitionen ab. Politische Kommentatoren in dem südostasiatischen Königreich erwarten, dass es bei der Abstimmung am Samstag keine klare Mehrheit geben wird. Dabei hatte Ministerpräsident Ismail Sabri Yaakob im Oktober das Parlament aufgelöst, weil er hoffte, bei einer Neuwahl einen deutlichen Sieg davonzutragen und ein stärkeres Mandat zu bekommen.

Bei der Abstimmung will auch der mittlerweile 97 Jahre alte frühere Ministerpräsident Mahathir Mohamad seinen Parlamentssitz verteidigen. Er war von 1981 bis 2003 Regierungschef. Als er von 2018 bis 2020 erneut regierte, war als "ältester amtierender Regierungschef der Welt" ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen. Wegen eines Machtkampfs mit seinem einstigen Vertrauten Anwar Ibrahim trat er Anfang 2020 zurück.

Dutzende Anhänger hatten Mahathir gefeiert, als er seine Kandidatur vor rund zwei Wochen in Kuah auf der Insel Langkawi registriert hatte. Er habe "gute Chancen" zu gewinnen, sagte er damals und lachte über die Idee, in Pension zu gehen. Obwohl er sich offiziell nicht mehr um das Amt des Ministerpräsidenten bewirbt, hatte er kürzlich erklärt, er stehe für das Amt zur Verfügung, "falls es keine geeigneten Kandidaten gibt".