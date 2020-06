Fasslabend zu Iran: "Vertrauen aufbauen"

"Die islamische Welt braucht die Atombombe – sie ist unser Recht!" Dieser jüngst veröffentlichte Kommentar eines iranischen Politikers sorgt für Aufsehen, nicht nur in Israel. Schließlich berät Alireza Forghani, seit Langem bekannt für seine provokanten Aussagen, auch den iranischen Revolutionsführer Ali Khamenei.

Ein aggressiver Zwischenruf zu einem heiklen Zeitpunkt. Die Verhandlungen über das umstrittene iranische Atomprogramm – das ja offiziell ausschließlich friedlichen Zwecken dient – sind wieder einmal ins Stocken geraten. Nicht nur hat der jüngste Gipfel in Bagdad keinen Durchbruch gebracht, auch bei der UN-Atombehörde IAEO in Wien spießt es sich. Schlechte Vorzeichen für den Gipfel in Moskau nächste Woche, wo erneut die fünf Mitglieder des UN-Sicherheitsrates plus Deutschland mit dem Iran verhandeln wollen.