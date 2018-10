Fall Khashoggi: Polizisten verließen Istanbuler Konsulat

Türkische Polizisten, die das Verschwinden des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi aufklären sollen, haben am frühen Dienstagmorgen das Konsulat des Königreichs in Istanbul wieder verlassen. Türkischen Diplomatenkreisen zufolge sollten sie gemeinsam mit saudi-arabischen Ermittlern die Vertretung durchsuchen, wo der regierungskritische Journalist am 2. Oktober zuletzt gesehen worden war.

Die Beamten hatten das Gebäude am Vorabend betreten. Die Türkei beschuldigt Saudi-Arabien, Khashoggi getötet und seine Leiche fortgeschafft zu haben. Die Regierung in Riad weist dies zurück.