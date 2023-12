Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek soll für Russland spioniert haben

Marsalek soll bei seiner Flucht nach Auffliegen des Wirecard-Skandals bereits zehn Jahre lang als russischer Spion gearbeitet haben. Er sei derzeit in Dubai ansässig und dort damit beschäftigt, das Afrika-Netzwerk des ums Leben gekommenen Wagner-Gründers Jewgeni Prigoschin neu zu ordnen.

Wirecard war im Juni 2020 zusammengebrochen, als aufflog, dass auf Treuhandkonten in Asien 1,9 Milliarden Euro fehlten. Marsalek floh auf spektakuläre Art: Am 19. Juni 2020 flüchtete er mit einem Business-Jet via Bad Vöslau ins weißrussische Minsk. Er gilt seither als international meistgesuchter Österreicher.