Ex-Parteichef Sigmar Gabriel sieht Existenz der SPD gefährdet

Gabriel für interne Vorwahlen

Die verschiedenen diskutierten Varianten für eine Nahles-Nachfolgeregelung an der SPD-Spitze hätten alle Vor- und Nachteile. "Am Ende wird die Frage, ob die SPD zurückkehrt zu einem akzeptablen Prozentsatz, nicht davon abhängen." Er sei aber sehr dafür, Spitzenkandidaturen nicht nur in einer Urwahl der Mitglieder zu bestimmen, sondern in Vorwahlen wie in Frankreich oder Italien, sagte Gabriel.

Dort könne man sich als Sympathisant einer Partei in Listen eintragen und diese wählten dann die Kandidaten aus. So könne man andere Kandidaten ansprechen und die Öffentlichkeit stärker einbinden.