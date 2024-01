Ex-Premierministerin Jacinda Ardern teilt Hochzeitsfotos

Die Politikerin Ardern und der Fernsehmoderator Gayford hatten sich vor gut zehn Jahren bei einer Preisverleihung kennengelernt. 2018, während Arderns Amtszeit, kam ihre gemeinsame Tochter Neve zur Welt, ein Jahr später folgte die Verlobung. 2023 verkündete Ardern, die damals die jüngste Regierungschefin der Welt war, überraschend ihren Rücktritt. In ihrer Abschiedsrede richtete sie sich auch an ihren Lebensgefährten: "An Clarke: Lass uns endlich heiraten."

