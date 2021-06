Ex-Oppositionsführer Herzog wird neuer Präsident von Israel

Am Mittwoch wartete man in Israel aber noch weitherin gespannt, ob es tatsächlich zur erwarteten Ablösung des langjährigen rechtskonservativen Premiers kommt. Mittwoch um Mitternacht läuft das Regierungsmandat des akutellen Oppositionschefs Yair Lapid ab. Er will mit dem Rechten Naftali Bennett und weiteren Kleinparteien eine Koalition bilden und damit Netanjahu aus der Regierungsmacht drängen.