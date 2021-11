Ex-NATO-Chef: "Putin wollte zu Beginn seiner Amtszeit beitreten"

Putin soll um eine offizielle Einladung zur NATO gebeten haben, Robertson habe ihn aber auf den normalen Aufnahmeprozess verwiesen, bei dem interessierte Nationen eine offizielle Anfrage stellen müssen. Daraufhin soll Putin erwidert haben: „Wir werden uns sicher nicht ans Ende einer Schlange von unwichtigen Ländern einreihen.“

Die Aussagen Robertsons decken sich mit einigen frühen Auftritten Putins. So erklärte der damals 48-Jährige etwa auch bei einem Interview mit dem legendären BBC-Journalisten David Frost: „Russland ist Teil der europäischen Kultur. Ich kann mir mein eigenes Land einfach nicht isoliert vorstellen von Europa und dem, was wir so oft die ’zivilisierte Welt’ nennen.“

Heute klingt es ganz anders, wenn sich Putin zum Westen äußert.