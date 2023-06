Ex-Ministerin Kneissl tritt bei St. Petersburger Wirtschaftsforum auf

Neben dem amtierenden ungarischen Außenminister Péter Szijjártó ist laut dem veröffentlichten Programm Österreichs Ex-Außenministerin Karin Kneissl der wichtigste europäische Gast beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF). Das Forum, von dem erstmals in der Geschichte westliche Medien gänzlich ausgeschlossen wurden, beginnt am Mittwoch. Für den internationalen Charakter der Veranstaltung sind 2023 vor allem Vertreter des globalen Südens verantwortlich.

Drei Auftritte

Während bei Szijjártó nur ein Auftritt angekündigt ist, bei dem er mit dem Gazprom-Spitzenmanager Aleksandr Djukow, dem Gasoligarchen Leonid Michelson, dem russischen Vizepremier Alexandr Nowak, dem venezolanischen Ölminister Pedro Tellechea und Kneissl über Energiefragen diskutieren soll, wird die im libanesischen Exil lebende Österreicherin noch zwei weitere Male im Einsatz sein.

➤ Ex-Ministerin Kneissl soll an einem "Schatten-Geheimdienst" gearbeitet haben