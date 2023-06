Ex-Gouverneur Chris Christie will US-Präsident werden

Der frühere Gouverneur des US-Staates New Jersey, Chris Christie, will bei den Präsidentschaftswahlen 2024 antreten. Der zum scharfen Kritiker gewordene früherer Unterstützer von Ex-Präsident Donald Trump reichte am Dienstag bei der US-Bundeswahlkommission die erforderlichen Unterlagen für eine Kandidatur ein, wie auf der Seite der Behörde zu sehen war. Erwartet wurde, dass der 60-jährige Republikaner noch am Abend (Ortszeit) seine Bewerbung verkündet.

Das ganze soll bei einer Veranstaltung im US-Staat New Hampshire der fall sein. Damit wächst das Bewerberfeld für die Vorwahlen der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur weiter an.

➤ Mehr dazu hier: Die konservative Version von Barack Obama will ins Weiße Haus