Ewiges Warten auf dem Westbalkan

Der Konflikt, so Burazer, bremse die Integration des gesamten Westbalkans in europäische Strukturen. In der Tat: Mit Serbien stehen und fallen Europas Pläne, den Einfluss Chinas, der Türkei und vor allem Russlands in der Region zurückzudrängen. Die Acht-Millionen-Republik ist das volksreichste der Spaltprodukte Jugoslawiens und die nach wie vor größte Wirtschaftsmacht auf dem Balkan.

Belgrad hat zudem noch immer entscheidenden Einfluss auf die serbischen Minderheiten in Mazedonien, Montenegro und vor allem in Bosnien/Herzegowina. Alle drei sind EU-Beitrittskandidaten. In Serbien, ebenfalls Beitrittskandidat, ist man sich dieser Schlüsselrolle durchaus bewusst. Und setzt, statt auf Harmonisierung der Außenpolitik mit der Europas auf eine Weltordnung mit mehreren Schwerkraftzentren.

Zwar verhandelt die Regierung mit Brüssel bereits über konkrete Kapitel für den Betritt. Sowohl Belgrad, als auch Brüssel peilen 2025 als Timeline an. Präsident Aleksandar Vucić sucht gleichzeitig die Nähe zu Russland und der Türkei.

Er hat nur begrenztes Vertrauen in Europas Kompetenz als ehrlicher Makler im Konflikt mit dem Kosovo und sieht sich durch die eher pro-slowenische Haltung der EU im Grenzstreit mit Kroatien nur bestätigt.