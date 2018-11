EVP kürt Spitzenkandidaten in Helsinki

Als Extremsportler hat Stubb einen langen Atem, aber auch im politischen Leben verfolgt er hartnäckig und konsequent seine Forderungen und Ziele. Der mehrsprachige Finne, der seinen akademischen Feinschliff in den USA, London und im Europa-Kolleg Brügge bekommen hat, verortet sich „links der Mitte“. Lieber heute als morgen würde er die Partei von Orbán aus der EVP ausschließen. „Die illiberale Demokratie, die Orbán vertritt, ist ein Widerspruch in sich und widerspricht dem, wofür die EVP steht“, schreibt Stubb in einem Programm mit dem Titel „Die nächste Generation Europas“.

Und weil der Finne seit Wochen die ungarisch Fidesz und ihren Vorsitzenden Orbán – im Gegensatz zu Weber – hart kritisiert, zeigt das in der EVP Wirkung. In Helsinki wird ein Grundsatzpapier verabschieden, das ziemlich deutlich in Richtung Orbán geht. „Wir sind ernsthaft besorgt über die wachsenden Beschränkungen der Verfassungssysteme, der Unabhängigkeit der Justiz, des Kampfes gegen die Korruption, der Medienfreiheit und der Zivilgesellschaft ( NGOs) in manchen Mitgliedstaaten. Die Christdemokraten haben für die Demokratie gekämpft.“ ... „Heute werden diese Grundwerte und Prinzipien in einer nie dagewesenen Form in Frage gestellt.“

Auch wenn der ungarische Regierungschef nicht explizit beim Namen genannt wird – der EVP-Kongress in Helsinki wird von einer Debatte über autoritär agierende und EU-Prinzipien verletzende Politiker geprägt sein.