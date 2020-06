Ein glanzloser Sieg für Juncker

In seiner Wahlrede kündigte Juncker an, Populisten von Rechts entgegenzutreten: "Aus dem Aufmarsch der Extremisten darf kein Durchmarsch werden." Applaus erntete er für die Forderung, die EU solle sich auf zentrale Projekte konzentrieren, "und sich nicht in den Kochtopf und die Essgewohnheiten der Menschen einmischen", so Juncker: "Zu viel Europa im Kleinen tötet Europa im Großen."

Mit Junckers Kür ist nun der Wahlkampf eröffnet, der sich auf europäischer Ebene auf ein Duell mit Martin Schulz, dem Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, zuspitzen wird. Juncker und Schulz werden in mindestens zwei Fernseh-Debatten Mitte Mai aufeinander treffen, sie werden sich als Vertreter der beiden größten politischen Gruppen ein Duell darum liefern, wer Präsident der nächsten EU-Kommission werden soll.

Doch dass tatsächlich einer der beiden den Job erhält, ist alles andere als fix.