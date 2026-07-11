Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, Manfred Weber, hat davor gewarnt, dass die deutsche Bundeswehr eines Tages unter Kontrolle der Partei Alternative für Deutschland (AfD) geraten könnte. „Ich erlebe viele Menschen in Europa, die Angst haben vor einer stark aufgerüsteten deutschen Armee, die unter Kontrolle der AfD steht“, sagte der CSU-Politiker der Zeitung Welt am Sonntag.