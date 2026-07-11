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„Traditionen deutscher Militärgeschichte“

EVP-Chef Weber warnt vor Kontrolle der Bundeswehr durch AfD

Die AfD berufe sich auf die „besten Traditionen der deutschen Militärgeschichte“. Angesichts der NS-Vergangenheit ein gefährliches Signal.
11.07.2026, 11:02

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Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, Manfred Weber

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, Manfred Weber, hat davor gewarnt, dass die deutsche Bundeswehr eines Tages unter Kontrolle der Partei Alternative für Deutschland (AfD) geraten könnte. „Ich erlebe viele Menschen in Europa, die Angst haben vor einer stark aufgerüsteten deutschen Armee, die unter Kontrolle der AfD steht“, sagte der CSU-Politiker der Zeitung Welt am Sonntag.

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Niemand könne ausschließen, dass die AfD irgendwann die Bundeswehr kontrolliere. „Das wäre eine Katastrophe.“ Im Wahlprogramm der AfD stehe, die Bundeswehr müsse „die besten Traditionen der deutschen Militärgeschichte leben“, sagte Weber. „Das ist nicht Stauffenberg, das ist purer Nationalismus.“

Agenturen, bqu  | 

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