Hakenkreuz-Skandal: Politiker tritt zurück

Am Freitag teilte die SPD-Landtagsfraktion mit, dass der bisherige Vizepräsident des Landtags, Daniel Born , für die Zeichnung des verfassungsfeindlichen Symbols verantwortlich ist. Der 48-Jährige aus dem Wahlkreis Schwetzingen räumte den Vorfall ein und erklärte umgehend seinen Rücktritt vom Amt des Landtagsvizepräsidenten sowie den Austritt aus der SPD-Fraktion .

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag während einer geheimen Wahl im Landtag. Auf einem der abgegebenen Stimmzettel war ein Hakenkreuz zu sehen – ein Symbol des Nationalsozialismus, das in Deutschland nicht nur historisch zutiefst belastet, sondern auch strafrechtlich relevant ist. Die Landtagsverwaltung hatte umgehend Ermittlungen aufgenommen, die offenbar rasch zur Identifizierung Borns führten.

Fassungslosigkeit

Die SPD reagierte am Freitag mit Bestürzung. Man habe „mit völliger Fassungslosigkeit“ auf die Selbstanzeige des Abgeordneten reagiert, hieß es in einer Erklärung. Auch aus anderen Fraktionen kam scharfe Kritik. Der Vorgang sei „ein inakzeptabler Tabubruch“, so CDU-Fraktionschef Manuel Hagel. Die Grünen bezeichneten den Vorfall als „erschütternd“ und forderten politische wie juristische Konsequenzen.