Riesiges Hakenkreuz auf Kreisverkehr im Mühlviertel gesprüht

Ein Hakenkreuz mit vier Metern Durchmesser haben vorerst unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag mit schwarzem Lackspray auf einen Kreisverkehr in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) gesprüht. Das verbotene Symbol ist nach links gerichtet aufgemalt worden, daneben prangte der Schriftzug "Es ist genug!". Ein identes Nazi-Emblem wurde in der Nähe auf einer anderen Straße sowie einer Werbetafel aufgebracht, auf der Tafel noch mit ausländerfeindlicher Parole, berichtete die Polizei.