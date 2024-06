Mitschuld am Aufstieg von Rechtspopulisten: "Macron spielt mit dem Feuer

Der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber , hat dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine Mitschuld am Aufstieg der Rechtspopulisten in Frankreich gegeben.

"Emmanuel Macron spielt mit dem Feuer. Er regiert seit sieben Jahren in Frankreich, wo wir mit den höchsten Anteil europaweit an Rechtsradikalen und Rechtspopulisten haben, die an die Tür der Macht klopfen, und genauso extreme Linke", sagte Weber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.