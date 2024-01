EU-Erweiterung

Was die EU-Erweiterung - etwa um die Westbalkan-Staaten - betrifft, will der EVP-Vorsitzende auf die wirtschaftlichen und politischen Potenziale" für alle Beteiligten setzen. Zugleich müsse man aber die finalen Grenzen der EU festlegen. "Wir müssen die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beenden", verlangte Weber in diesem Zusammenhang. "Jeder weiß, dass es mit der Türkei nichts wird." Stattdessen will Weber die Beziehungen EU-Türkei auf anderem Wege stärken.

Weber glaubt nicht, dass die EU-Ratspräsidentschaft Ungarns, das wegen seiner rechtsstaatlicher Defizite und der betont EU-kritischen Regierung unter Viktor Orbán von den meisten EU-Regierungen und den EU-Institutionen kritisiert wird, zu umgehen ist. Für die zweite Jahreshälfte 2024 erwartet der Europaabgeordnete daher eine "schwierige Zeit".